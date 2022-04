ESTE - Derubato del portafoglio e poi accoltellato in bagno dal coetaneo accusato del furto. Sabato sera di sangue a Este: protagonisti due diciassettenni. Uno è in fuga, ricercato dai carabinieri, l'altro è finito in pronto soccorso con una vistosa ferita all'addome. Il coltello ha mancato per poco il fegato. Tutto è successo nella strada della movida della cittadina murata in provincia di Padova. La vittima è uno dei tanti avventori che affollano il portico davanti al bar Venti10, a gestione cinese.

Il furto e il pugno

Intorno a mezzanotte, un ragazzo si accorge di non avere più in tasca il portafoglio, contenente 400 euro. La voce si sparge e altri ragazzini riferiscono al derubato di aver visto un giovane di carnagione olivastra muoversi con fare circospetto all'interno del locale. I sospetti ricadono su un ragazzo marocchino, che viene additato come l'autore del furto. I due vengono a contatto e si scambiano accuse reciproche. Uno chiede il denaro indietro e l'altro sostiene di non saperne nulla. Gli amici si coalizzano intorno allo straniero, giurando di aver visto tutto: volano parole sempre più forti finché il derubato sferra un pugno al presunto ladro.

La reazione

È la goccia che fa traboccare il vaso e scatena l'ira del magrebino. Nel frattempo, pare che il portafoglio venga ritrovato lì vicino, con tutti i documenti al suo posto, ma dei soldi neanche l'ombra. Nella toilette del locale la lite prosegue: il marocchino estrae un coltello, sferra un colpo al basso addome del rivale e si dà alla fuga. Il ferito inizia ad urlare e viene soccorso, mentre alcuni ragazzi si mettono all'inseguimento dell'aggressore. Il derubato perde tanto sangue e viene portato nel vicinissimo bar Il Veneziano, dove viene soccorso dal titolare Marco Tiziani e da una sua cliente infermiera. Se la caverà con una prognosi di qualche settimana.