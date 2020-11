NOVENTA (PADOVA) - Ladri affamati hanno rubato tre pizze e la borsa termica che le conteneva. È successo venerdì attorno alle 20,30 nella centralissima via Roma a Noventa Padovana. Vittima dei predoni è una collaboratrice della pizzeria Pizza House di via Cappello, non distante da dove è avvenuto il furto. A raccontare quanto accaduto è stato il titolare dell'attività Leopoldo Bazzolo: «La nostra collaboratrice - ha detto - è uscita in auto per due consegne. La prima sempre in via Roma è andata a buon fine. Quando è rientrata all'auto per prendere la seconda borsa termica contenente tre pizze non ha trovato più nulla. Lei per fortuna è rimasta illesa, ma certamente l'ho vista scossa per quello che gli era capitato. E' corsa in negozio e mi ha raccontato la disavventura».



Pizze rubate

«Penso che qualcuno l'abbia seguita ed abbia commesso il furto al primo momento propizio. A questa persona voglio dire che se ci avesse chiesto qualcosa da mangiare, di certo non ci saremmo tirati indietro per aiutarlo. Il furto, viceversa, è un atto che non ammetto». Bazzolo si è recato in caserma dai carabinieri della locale stazione per formalizzare denuncia. Il titolare dell'esercizio commerciale ha proseguito: «In un primo momento pensavamo ad uno scherzo, ma quando la nostra ragazza ci ha illustrato ciò che era accaduto ci siamo convinti che qualcuno l'aveva seguita. Per tutto il corso della serata abbiamo cercato nelle strade del centro per vedere se riuscivamo a recuperare la borsa termica, ma evidentemente chi ha aperto la nostra auto e ha commesso il furto, si è tenuto anche il contenitore». La zona di via Roma a due passi dalla chiesa è coperta da videosorveglianza. Non è escluso che nei prossimi giorni le forze dell'ordine accedano alle immagini per provare ad identificare il ladro di pizze. Alla ragazza vittima del furto e alla pizzeria nella tarda serata di ieri è giunta anche la vicinanza del cliente che aveva ordinato le pizze e suo malgrado a dovuto rinunciare.



© RIPRODUZIONE RISERVATA