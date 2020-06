Banditi nel calzaturificio: se ne vanno con 138 paia di scarpe

PIAZZOLA SUL BRENTA - Nel corso della notte i ladri se la sono filata portando con sé 138 paia di scarpe da uomo e donna arraffati nello stabilimento del calzaturificio Nipmar srl, in via San Silvestro 14 a Piazzola.



I malviventi, come ha dichiarato il legale rappresentante dell'azienda ai carabinieri della locale stazione, nella notte dopo aver divelto la recinzione si erano introdotti nello stabilimento entrando da un lucernaio posto sul tetto e mettendo a segno il colpo. Il valore della merce rubata è di 31 mila euro. Ultimo aggiornamento: 17:58