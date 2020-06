Pizzicati a rubare di notte i pezzi di ricambio per aggiustare l'auto

CAMPODARSEGO - Volevano rimettere a nuovo la loro Fiat Grande Punto e hanno cercato di “servirsi da soli” ma sono stati pizzicati con i pezzi in mano. E' avvenuto ad un terzetto, deferito dai Carabinieri per furto aggravato in corcorso, avvenuto nella notte scorsa in via Antoniana a Campodarsego, nel capannone dell'Autodemolizione Veneta. I tre, fra i quali un ventiduenne residente a Vigodarzere ed un ventunenne di Cadoneghe, di origine moldava, si erano introdotti poco dopo la mezzanotte nel magazzino ed erano già riusciti a procurarsi i piccoli pezzi di ricambio che servivano loro, per il modesto ammontare di 200 euro di valore, trovandoli negli scaffali tra le parti in plastica già smontate dai demolitori nell'ambito del loro lavoro. Ma l'azione furtiva dei tre non è passata inosservata e sono intervenuti i Carabinieri della stazione locale, che li hanno fermati e perquisiti, rinvenendo quindi la refurtiva. Sono stati quindi deferiti per il reato.

