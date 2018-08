Vetro in frantumi con una pietra: ladri al Pedrocchi

di Gabriele Pipia

PADOVA - Quella porta rotta non è la semplice conseguenza di una spaccata notturna. No, per i padovani quella vetrata spezzata ha un valore ben diverso: è un veroa uno dei simboli della città.«Hanno provato a rubare al». La notizia si è diffusa nelle prime ore di ieri mattina e il passaparola è rimbalzato per tutto il giorno, perché lo storico caffè di via VIII febbraio non è mai stato e non sarà mai un posto qualunque. Il tentato furto di ieri non è andato a segno, ma è stato accolto con grande clamore perché si tratta solamente dell'ultimo episodio di una lunga serie di intrusioni notturne.