Nasconde la refurtiva nel passeggino dei figli: 27enne trevigiano arrestato, denunciata la compagna

CITTADELLA - I passeggini dei figli come nascondiglio per la refurtiva. Un 27enne di Altivole (Treviso) è stato arrestato, mentre la compagna convivente di 22 anni è stata denunciata, per furto dai carabinieri della stazione di Cittadella.

Ieri, 4 settembre, i due si trovavano al centro commerciale "Le Torri" della città murata. Il 27enne ha preso abbigliamento e prodotti per la casa per un valore complessivo di 200 euro e usando un attrezzo ha manomesso il sistema di antitaccheggio. Poi, con l'aiuto della compagna, ha nascosto la refurtiva nei passeggini dei due figli di 3 anni e di 5 mesi. I due sono stati subito fermati.