PADOVA - Porta forzata, cassaforte "profanata" e fondi cassa svuotati. La scorsa notte è stata segnata da un'ondata di furti negli uffici dei grossisti all'interno del Mercato Ortofrutticolo di Corso Stati Uniti.

Le Volanti della Questura sono intervenute nella grande struttura intorno alle 2, in risposta a una prima segnalazione di furti.

La polizia ha effettuato un secondo sopralluogo qualche ora dopo quando altri grossisti si sono accorti di essere stati derubati, raccogliendo ulteriori prove e dettagli sulla serie di reati commessi nella notte.

Nel corso dei furti, una decina di postazioni appartenenti a diverse ditte all'interno del Mercato Ortofrutticolo sono state prese di mira dai ladri.

LA DINAMICA

I malviventi, entrati scassinando una porta, hanno forzato le casse e si sono impossessati di contanti, la quantità precisa del bottino è ancora oggetto di indagine.

In una delle postazioni, i ladri sono riusciti ad aprire una piccola cassaforte contenente 5mila euro, mentre nelle altre hanno trovato solo fondo cassa con poche centinaia di euro.

Gli investigatori stanno cercando di ricostruire l'intera sequenza degli eventi e stanno analizzando attentamente le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza per individuare i responsabili.

LE INDAGINI

Una delle questioni cruciali su cui i poliziotti stanno investigando è se i ladri avessero informazioni privilegiate o se qualcuno avesse fornito loro informazioni sull'opportunità di compiere il furto in quella specifica notte e sulla presenza di una cospicua somma di denaro nella cassaforte.

Il Mercato Ortofrutticolo di Padova è un luogo cruciale per la distribuzione di prodotti freschi e rappresenta un punto di riferimento per molte aziende e operatori locali. Il furto ha generato una certa preoccupazione tra gli operatori commerciali.

LA SOCIETÀ

Ma a tal proposito il presidente Mario Liccardo ha annunciato che il Maap grazie a un progetto presentato ancora a novembre 2022 dal consiglio di amministrazione precedente «è stato ammesso a un finanziamento del Pnrr che punta proprio all'implementazione della videosorveglianza all'interno della struttura».

«Fortunatamente - conclude il presidente - non si tratta di un furto particolarmente grave e che evidenzio, non ha toccato il Maap ma i grossisti che hanno le loro postazioni all'interno della struttura. Certo però si tratta sempre si un fatto che preoccupa e avvilisce chi lo subisce».

La polizia sta lavorando senza sosta per risolvere questo caso e portare i colpevoli di fronte alla giustizia, mentre la comunità resta in allerta e in attesa di ulteriori sviluppi riguardo a questa serie di furti.