Malviventi a volto travisato in casa: legano una 62enne e mettono a soqquadro l'alloggio

RUBANO - Entrano in casa con i passamontagna sul viso, legano un polso della 62enne residente, L.L., a una sedia e poi mettono a soqquadro l'appartamento. I malviventi poi se ne vanno portando con sé un orologio arraffato nella casa.



La vittima, choccata per l'accaduto, è stata accompagnata dagli uomnini dell'Arma al pronto soccorso dell'ospedale di Padova. I sanitari le hanno diagnosticato uno stato ansioso dopo la vicenda patita in casa. La signora è stata poi dimessa con una prognosi di tre giorni. Sono in corso le indagini dei carabinieri: sono intervenuti i militari di Sarmeola e Selvazzano, mentre sul posto si è portato anche il nucleo investigativo del comando provinciale..

