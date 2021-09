CONSELVE - Spaccata nella notte alla gioelleria "Sottovia gioielli" all'interno del centro commerciale Lando in via dell'Industria. Due persone hanno forzato la porta d'ingresso dell'ipermercato, dirigendosi a colpo sicuro verso il negozio da dove hanno rubato gioielli e orologi di varie marche. Sul posto per le indagini i carabinieri di Conselve e quelli del Norm della compagnia di Abano Terme.