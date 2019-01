Farmaci antitumorali rubati nel Padovano e rivenduti sul mercato nero

PADOVA - Sarebbero stati tre cittadini romeni, assoldati secondo le indagini dalla malavita napoletana, a compiere alcuni furti negli ospedali della provincia di Padova nel febbraio 2014 di farmaci antitumorali, che sarebbero statio quindi rivenduti sul mercato nero.



I tre colpi da sono partite le indagini erano stati messi a segno la notte tra il 9 e il 10 febbraio 2014, quando i ladri riuscirono a entrare negli ospedali di Piove di Sacco e Monselice, portando via quasi 500 mila euro in flaconi e pastiglie utilizzati da pazienti oncologici. Un terzo tentativo di furto non andato a segno venne registrato la stessa notte all'Istituto Veneto per la cura dei tumori (Iov) di Padova.



L'incrocio dei dati relativi ai telefoni e dell'automobile utilizzata dai ladri ha portato gli investigatori a individuare gli autori del furto e a metterli in relazione con alcuni esponenti noti della malavita partenopea. Le indagini continuano anche in Campania. Intanto a Padova il sostituto procuratore Sergio Dini si appresta a chiedere il processo per i tre romeni.

