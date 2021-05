Ruba un cane Amstaff, ma viene bloccato e arrestato dai carabinieri

ALBIGNASEGO - Ruba un cane e finisce in manette. Il ladro maldestro di animali è stato bloccato in breve dai carabinieri, allertati dal proprietario. L'arresto in flagranza è stato effettuato dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Abano Terme. L'uomo arrestato è Loris Adesburg, di 56 anni, che risulta dimorante a Rimini.

Per mettere a segno l'inusuale furto, l'uomo si era introdotto in un'abitazione di via Roma ad Albignasego, e qui si era impossessato di un Amstaff, un American Staffordshire Terrier, esemplare della razza canina che si iniziò a selezionare negli States nella prima metà del secolo scorso. Ma il ladro, che voleva portarsi via il cane del valore di circa mille euro, è stato sorpreso dal proprietario. I carabinieri sono spraggiunti poco dopo, hanno bloccato il 56enne e restituito il quattrozampe al suo padrone. Quindi è scattato l'arresto dell'uomo, poi rimesso in libertà come disposto dall'autorità giudiziaria.