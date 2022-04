PADOVA - Un attimo di distrazione e la borsetta con tutto il suo contenuto scompare. Un furto velocissimo che ha lasciato schioccata la sfortunata proprietaria della borsa. Un atto reso ancora più detestabile perchè avvenuto all’interno della chiesa parrocchiale di Voltabarozzo dove la vittima, B.B. queste le sue iniziali e un’amica partecipavano al funerale di un conoscente.

«Mia moglie è ancora molto scossa dall’accaduto, era andata al funerale insieme ad una sua amica e come si fa di solito, ha appoggiato la borsa sulla sedia accanto a lei tenendola d’occhio - ha raccontato il marito - si è distratta solo qualche secondo e quando ha riguardato la sua borsa non c’era più. È uscita subito e mi ha telefonato con il cellulare dell’amica, era sotto choc. Un signore che si trovava dietro a lei in chiesa le ha riferito di aver visto una ragazza giovane che era entrata in chiesa e, poco dopo ha appoggiato un giubbino sulla sedia dove stava la borsetta. Poco dopo la ragazza ha ripreso il giubbino ed è uscita, molto probabilmente anche con la borsetta di mia moglie nascosta dal giubbino».

Alla vittima non è rimasto che denunciare quanto successo ai carabinieri, che si sono recati velocemente a Voltabarozzo e hanno provveduto ad acquisire quanto registrato dalle telecamere di sicurezza alla ricerca del ladro che, però, sembra volatilizzato. «Un furto che ci sta causando ulteriori disagi, nella borsetta c’era il cellulare con tutti i suoi contatti e le foto, ma il problema sono soprattutto i documenti - ha continuato l’uomo - il bancomat è stato subito bloccato, ma nella borsa c’erano la patente e gli altri documenti e abbiamo capito che ci vorrà del tempo per riaverli. Abbiamo anche cercato nei cassonetti dei rifiuti della zona, abbiamo chiesto al personale che li stava svuotando, ci siamo recati al cimitero perchè ci hanno detto che spesso vengono abbandonate li le borse rubate, ma purtroppo senza risultato. Non ci interessa il resto ma almeno ci facessero riavere i documenti». Nella speranza di trovare indizi il figlio della coppia ha raccontato del furto anche su Facebook. Negli ultimi giorni il fenomeno si sarebbe moltiplicato. Una borsetta è stata rubata nella chiesa della Madonna Pellegrina e un’altra è stata sottratta l’altro ieri, nella parrocchiadi Saonara.