La vittima insegue e raggiunge il ladro di bici: presa a bottigliate

di Cesare Arcolini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PIOVE DI SACCO -parcheggiata fuori da un bar del centro. Una volta scoperto e raggiunto dalladel furto non ha esitato acon unadi vetro, costringendola a ricorrere alle cure del pronto soccorso. È finito in manette l'altro giorno Enrico Ditadi, 43 anni di Piove di Sacco, volto noto alle forze dell'ordine. È accaduto nel primo pomeriggio davanti agli occhi increduli della gente. Ditadi è arrivato a piedi in via Valeri. Dopo aver consumato bevande alcoliche ha notato la bici all'esterno dell'esercizio commerciale. Senza pensarci troppo è montato in sella e si è defilato. Pensava, probabilmente, che nessuno si accorgesse del furto. Il tutto, però, è avvenuto sotto gli occhi del legittimo proprietario, un cinquantanovenne di Piove di Sacco...