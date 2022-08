All'uscita dall'ospedale sorprende una 60enne padovana che sta rubando nella sua auto: viene denunciata

PADOVA - Uscito dall'ospedale dopo aver fatto visita a un amico ha trovato una ladra che frugava nel vano portaoggetti della sua auto. Il fatto è accaduto ieri, 3 agosto, nel parcheggio dell'Azienda ospedaliera di Padova.

Un 58enne senegalese ha fatto visita a un conoscente ricoverato e ha parcheggiato in via Giustiniani. Al ritorno ha visto la portiera aperta: c'era una 60enne padovana che frugava nel vano portaoggetti, alla ricerca di soldi o valori. L'uomo ha chiamato immediatamente il 113 e una volante del Commissariato Stanga si è precipitata sul posto, fermando la donna. A terra, vicino all'auto, c'era anche un coltellino di piccole dimensioni che probabilmente la 60enne ha usato per aprire la serratura del mezzo.

APPROFONDIMENTI SEDICO Auto di un turista presa d'assalto: finestrini rotti e zaino... IL CASO Garage comunale sotto assedio: furti, deiezioni e grimaldelli

Accompagnata in questura, gli agenti hanno scoperto che aveva diversi precedenti per reati simili. La donna è stata denunciata per furto aggravato e porto di oggetti atti a offendere: il coltellino è stato sequestrato.