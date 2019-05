Ruba per mesi oro e gioielli, nei guai giovane dipendente infedele

PADOVA I carabinieri della compagnia di Abano Terme hanno denunciato una donna di 28 anni di Este per furto aggravato. Stando agli accertamenti, la giovane avrebbe rubato per mesi gioielli e preziosi nel laboratorio orafo in cui lavorava, ed è sospettata di essersi impossessata di oro, pietre preziose, gioielli per circa 22 mila euro.



Ad accorgersi degli ammanchi sono stati i titolari del laboratorio che hanno avvisato i carabinieri. Il gip del tribunale di Padova ha ordinato per la donna l'ordine di presentazione alla polizia giudiziaria tre volte alla settimana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA