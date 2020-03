PADOVA - Stavano impadronendosi di alcune batterie per i telefoni nel negozio laboratorio per la riparazione di articoli elettronici e per la telefonia, nella serata di ieri, 24 marzo. Ma sono arrivati i carabinieri del Norm. E' accaduto in corso del Popolo, al civico 2, al "Phone Systems" di proprietà di Q. Y, 37 anni, cittadino cinese e residente a Padova.



Sono stati denunciati per furto aggravato in concorso e inosservanza dei provvedimenti dell'autorità sugli spostamenti non giustificati due uomini di origini napoletane, B.C. del 1970 residente a Padova e S. V. del 1974, domiciliato nel capoluogo patavino. I militari, avvisati dei loro movimenti sospetti, li hanno sorpresi mentre, nel negozio, portavano via alcune batterie telefoniche, e senza passare per la cassa.





© RIPRODUZIONE RISERVATA