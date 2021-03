Tredicenne mette in fuga i ladri che stavano entrando in casa ma ora è terrorizzata

VIGODARZERE - Ladri in azione a Vigodarzere: a 13 anni sente rumori e sventa furto. Una ragazzina, in quel momento sola in casa, è riuscita a impedire che i ladri entrassero nella sua abitazione, nella frazione di Terraglione, in via Cà Zusto. Erano circa le 19.45 di mercoledì sera e la giovane, che si trovava nella sua camera in attesa che i genitori ed il fratello rientrassero, si è insospettita nel sentire dei rumori provenire dalla porta d’ingresso. A quel punto è uscita dalla sua stanza e si è diretta verso l’ingresso, accendendo le luci e chiamando più volte il nome del fratello. Man mano che si avvicinava alla porta continuava a sentire che qualcuno cercava di aprire la serratura. A quel punto ha alzato ancor di più la voce ed è stato allora che dalla porta semiaperta ha fatto a tempo a vedere due ombre sulla soglia. Probabilmente i ladri, sentendo le grida, si sono dati alla fuga utilizzando le scale esterne. Senza saperlo, dunque, la 13enne è riuscita a sventare il furto. Impaurita e con la voce tremante, ha subito avvertito i nonni che abitano al piano inferiore dell’abitazione e poi i genitori. «Ci hanno aperto la porta di casa e dentro c’era solo mia figlia - dice N.M., la madre -. Erano due tipi. Che rabbia! Ha preso tanta paura ed è molto spaventata. Naturalmente abbiamo avvisato i carabinieri». «Per la ragazzina, cugina di mio marito - aggiunge E. Z.- lo spavento è stato così forte che ora ha paura a stare da sola in casa. E’ stata una fortuna che sentendo i rumori abbia acceso al luce, sennò se li trovava in camera. Abbiamo scoperto che per entrare nella proprietà i ladri sono passati dal cancello grande, e quindi dalla strada principale, e non da quello piccolo sul retto, perché sono stati trovati dei rami dell’albero di giuggiole sulle scale e la pianta in plastica con un’impronta di piede. Terremo il cane in casa così se di notte sente dei rumori abbaia e ci sveglia. Non bastasse questa difficile situazione, ora ci tocca anche vivere nella paura di trovarci i ladri in casa». Stando ai racconti di altri residenti della zona di via Cà Zusto, nelle ultime settimane ci sono stati numerosi tentativi di furti. Molti segnalano persone sospette aggirarsi per le vie guardando dentro ai cortili. «Proprio mercoledì pomeriggio ho notato un tipo sconosciuto con un pitbull che si aggirava per la strada - aggiunge E.Z. -. Ad insospettirmi era il suo fare losco e il cane, secondo me, era una scusa per controllare le case e la presenza di telecamere esterne: di solito chi porta a spasso il cane lo fa ogni giorno e sempre alla stessa ora. Questo tizio, invece, non l’ho mai visto e fatalità dopo 4 ore hanno provato a scassinare la porta a mia zia».



Ultimo aggiornamento: 09:20

