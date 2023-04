Raffica di furti tra padovano e vicentino, in manette i tre ladri operai che avevano fatto razzia in tabaccherie e self service

PIAZZOLA SUL BRENTA (PADOVA) - Arrestati i tre ladri che avevano fatto razzia tra padovano e vicentino. L'ordine di carcerazione è arrivato proprio nella giornata di ieri, 3 aprile, eseguito dai Carabinieri di Piazzola sul Brenta a seguito delle misure cautelari emesse il 31 gennaio scorso dai militari della stazione di Mestrino coadiuvati da quelli di Piazzola e di Camisano. Il provvedimento, emesso a carico di tre indagati, operai, di cui un 24enne russo e un 25enne di Vicenza, pregiudicato, entrambi residenti a Piazzola sul Brenta e un 31enne di Vicenza residente a Grisignano di Zocco veniva eseguito nei rispettivi comuni di residenza già nel gennaio scorso ed oggi trova esecuzione con l'ordine di carcerazione.

I colpi

Le indagini, avviate dai Carabinieri della Stazione di Mestrino avevano origine nel settembre 2022 a seguito di un furto perpetrato in una tabaccheria di quel comune. L’attività tecnica e sul campo, aveva permesso agli investigatori di risalire ai responsabili del furto, i quali in maniera sistemica, si erano resi inoltre i responsabili in concorso di diversi furti tra cui quello di targhe avvenuto il 17 ottobre 2022 a Veggiano, quello ai danni del bar di pertinenza di un area di servizio,d ove venivano asportati biglietti della lotteria gratta e vinci per un valore pari a circa 2.700 euro il 19 ottobre 2022 a Grantorto, di due tentati furti ai danni delle colonnine di self service di due aree di servizio, che non venivano portati a compimento a causa dell’attivazione dell’impianto antifurto, il 24 ottobre 2022 a Curtarolo e Grantorto; uno di targhe avvenuto il 28 ottobre 2022 a Castagnero (Vicenza); uno ai danni del lavaggio self service di un’area di servizio, ove veniva asportato denaro contante pari a € 206,00, causando un danno materiale ai locali per mille euro avvenuto il 30 ottobre 2022 a Veggiano; uno ai danni di un autolavaggio self service dove veniva asportato denaro contante pari a 900 euro avvenuto a Limena il 3 novembre 2022; uno ai danni di un bar all’interno dell’area di servizio, ove veniva asportato denaro contante pari a 200 euro e nell’area di servizio stessa dove veniva asportato denaro per 150 euro, avvenuto il 4 novembre 2022 a San Martino di Lupari; uno ai danni della colonnina del pagamento self service di un area di servizio, ove veniva asportato denaro contante pari a 905 euro, avvenuto il 7 novembre 2022 a Curtarolo; uno ai danni del bar annesso all’impianto di pesca sportiva ove veniva asportato denaro contante pari a 260 euro avvenuto l’ 8 novembre 2022 a Camisano Vicentino. Lo scorso novembre 2022 i carabinieri della Stazione di Mestrino, a Grisignano di Zocco, sorprendevano i tre in possesso di numerosi attrezzi da lavoro utilizzati per la commissione dei furti, materiale elettronico, precedentemente asportato presso il cantiere di una società di Piazzola sul Brenta e presso il cantiere di una società di costruzioni di Grisignano di Zocco per un valore complessivo di oltre 15.000 euro. A casa dei tre, i militari hanno anche trovato sette carte magnetiche prepagate di carburante ciascuna da 50 euro.