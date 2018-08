L'ondata di furti non si ferma: svaligiati nella notte altri 2 locali

di Gabriele Pipia

PADOVA - Una vetrata sfondata e una porta scassinata: i metodi d'azione sono diversi, ma la rabbia dei baristi è sempre la stessa. Scene viste e riviste nelle ultime settimane, ma la conta delle attività prese di mira continua ad allungarsi. Ora tocca al bar Gallery di galleria Trieste e al Pier88 di Lungargine Scaricatore, entrambi violati martedì notte. Nel primo caso il bottino è di 450 euro ma nel secondo si sale ad alcune migliaia di euro visto che sono sparite decine e decine di bottiglie pregiate.Il malumore è sempre più diffuso tra gli esercenti padovani, sia in centro che in periferia, perché l'ondata di colpi non si placa e ormai nessuno può dirsi al sicuro al cento per cento. Il tema è tornato di forte attualità con le sei intrusioni in due mesi nei bar e nei negozi di via Borromeo, poi è toccato alla pasticceria Baessato di Largo Europa, al caffè Pedrocchi nel cuore del centro storico e infine, domenica notte, al WellDone Burger di via Gozzi. Ora però ci risiamo.