Furti "chirurgici" nella notte: svaligiate una Bmw 520 e una X6. Bottino delle razzie oltre i 40 mila euro

NOVENTA PADOVANA - Ladri professionisti nella notte tra il 5 e il 6 ottobre a Noventa Padovana hanno saccheggiato due auto Bmw. Una si trovava in strada in via Micca regolarmente parcheggiata, l'altra addirittura all'interno di una proprietà privata. Nel primo caso i ladri si sono accaniti su una Bmw 520, mentre in via Morassutti è stata presa di mira una X6. I malviventi sono riusciti in maniera chirurgica ad asportare il quadro elettrico di entrambi i mezzi e pure un volante. All'appello mancano anche soldi ed altri oggetti di valore che i legittimi proprietari avevano lasciato nel cruscotto. Il danno complessivo supera i 40mila euro. L'allarme al 112 è scattato oggi all'alba quando le due vittime si sono alzate per andare a lavorare. Sulla vicenda indagano i carabinieri della locale stazione di Noventa. Verranno analizzate le immagini della videosorveglianza. Da settembre ad oggi sono già parecchi i furti analoghi che si verificano sul territorio noventano.