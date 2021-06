Alì, furti in serie per 50.000 euro, denunciati due dipendenti e un padroncino

PADOVA - Furti ripetuti, merce di vario genere che sparisce in modo seriale per un valore di 50mila euro. In via Olanda a Padova, alla sede centrale della Alì spa, i conti non tornavano: il 28 maggio scorso l’amministratore delegato aveva presentato una denuncia riferendo in merito ad una serie di furti che si stava ormai protraendo da alcuni mesi. Gli ammanchi riguardavano generi alimentari e detersivi per un valore di circa 50.000 euro, tutti riposti nel magazzino sui bancali, che venivano caricati probabilmente su un autocarro e portati via da ignoti.

Le indagini

Le indagini dei carabinieri sono state piuttosto veloci. E hanno portato alla denuncia, in stato di libertà, di tre persone: D.B.R.L, nato nel 1975, residente a Noventa Padovana, magazziniere; G.D., nato nel1961, residente a Mirano e addetto alla guardiania; S.A., nato nel 1961, residente a Padova, autotrasportatore. I tre sono ritenuti responsabili di furto aggravato e continuato, in concorso, di ingente quantità di merce dal magazzino centrale della Alì spa.

Le indagini, svolte anche con l’ausilio di strumentazione tecnica, hanno consentito di individuare il magazziniere e l'addetto alla guardiania che, in accordo con il conducente di un autocarro Iveco furgonato, identificato durante un servizio di osservazione, arraffavano la merce in orario diurno, senza dare luogo ad alcun sospetto considerato il numero di mezzi che, quotidianamente, arrivano a caricare merci al magazzino.

Scoperti per sette volte

I militari hanno ricostruito almeno sette episodi, nell’ultimo dei quali sono stati asportati 7 bancali di merce. I tre sono stati sottoposti a perquisizione locale e l'autista è stato trovato in possesso di svariata merce rubata, sia dal magazzino Alì, sia da altri magazzini di grandi distributori. Su quest’ultima parte di merce sono in corso gli opportuni accertamenti.