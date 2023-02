Padova. Quattro furti in tre notti consecutive: arrestato 26enne, farebbe parte di una banda

PADOVA - Arrestato un 26enne romeno che avrebbe commesso furti in casa tra le province di Padova e Treviso. Ad ammanettarlo sono stati i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Piove di Sacco che lo hanno intercettato ad Asti.

Il 26enne è sospettato di far parte di un gruppo dedito alla commissione di furti in abitazioni e aziende del territorio. L'indagine, coordinata dalla Procura di Padova, è partita nel settembre dello scorso anno dallo studio delle targhe delle auto che passavano in provincia di Padova. In questo modo è stata individuata un'auto che subito dopo alcuni furti rientrava nel Piovese all'alba. Gli inquirenti hanno raccolto sufficienti indizi per accusare di quattro furti commessi in tre notti consecutive il 26enne.

Più precisamente il furto di un'auto il 19 ottobre da un'abitazione privata a Fontaniva e di due auto presso una concessionaria di Cittadella. Mezzi poi usati la notte seguente per derubare una farmacia di Villa del Conte e poi ancora la notte successiva per asportare delle saldatrici elettriche professionali da oltre 35 mila euro da una ditta di Casale sul Sile (Treviso). Le due auto rubate alla concessionaria sono state recuperate ad Asti al momento dell'esecuzione del fermo. Ulteriori indagini sono ancora in corso.