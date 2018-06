Rubavano i mezzi meccanici nelle aziende e li rivendevano all'Est

PADOVA - Sei persone, di cui cinque italiani e un romeno, sono stati arrestati dai carabinieri di Padova nell'ambito di un'indagine su furti di mezzi meccanici in aziende agricole e in cantieri edili e di costruzioni stradali. Per tutti è formulata l'accusa di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti, ricettazione e riciclaggio di macchinari per il movimento terra e pale meccaniche.



L'inchiesta, della procura euganea, è iniziata nel 2016 con la recrudescenza di furti di macchinari d'opera di rilevante valore in numerosi cantieri edili ed aziende agricole del Veneto. I mezzi venivano poi 'parcheggiatì in capannoni in uso agli indagati, dove veniva alterato il numero dei telai, e poi trasferiti con autoarticolati in paesi dell'est Europa. Nell'ambito delle indagini i militari sono riuscirti ad intercettare alcuni mezzi e vanificare alcuni furti.

