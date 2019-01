Tombino in ghisa contro il finestrino e auto razziate. Preso un trentenne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA - Tra la Stanga e via Venezia continua ad aleggiare l'incubo delle spaccate sulle auto in sosta. I Carabinieri hanno sorpreso oggi, 23 gennaio, un tunisino di 30 anni in fuga dopo aver scagliato un tombino in ghisa contro il vetro di un'auto e averla razziata.Ma la lista dei colpi è lunga e non è detto che questa cattura metta un freno ai banditi. «Abbiamo contato almeno trenta episodi nell'ultimo mese» diceva due giorni fa il comitato di quartiere. Il conteggio, però, ormai deve essere aggiornato giorno dopo giorno. Altre quattro macchine sono state infatti prese di mira nella notte tra lunedì e martedì, e la tecnica è sempre la stessa: un tombino sradicato dall'asfalto e gettato contro il finestrino. I residenti della zona sono esasperati e, alla notizia degli ennesimi colpi, mescolano rabbia e rassegnazione. «Non risulta che i ladri cerchino oggetti di grande valore e questo ci suona strano - riflette il presidente del comitato Stanga, Paolo Manfrin -. Ormai nelle auto non si trovano più oggetti preziosi. Sembra quasi che questi personaggi agiscano con l'unico scopo di fare danni».