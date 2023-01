NOVENTA - L’ultima ondata di furti in abitazione si è affievolita, tanto che dopo il boom, nell’ultimo anno le visite dei ladri nelle case di Noventa sono molto diminuite, ma si sa che, purtroppo, si tratta di emergenze cicliche. Per questo l’amministrazione comunale ha dato il via libera al progetto “Città sicura”, che prevede l’attivazione di una polizza assicurativa che comprende servizi gratuiti per le vittime di furti in abitazione: coprirà tutti i residenti e i costi saranno interamente a carico del Comune.



COME FUNZIONA

Chi dovesse subire un furto avrà diritto all’invio a casa di una guardia giurata per la custodia dei propri beni, un artigiano per riparare i danni provocati dall’effrazione, una collaboratrice domestica per sistemare l’abitazione, ma anche una copertura fino a 500 euro delle spese per l’eventuale pernottamento in albergo.

In caso di danni fisici o psicologici alle persone, le garanzie prevedono anche l’invio di un medico senza limiti di spesa, un infermiere o un fisioterapista fino a 300 euro e un’ambulanza per muoversi tra casa e l’ospedale.

«Un furto in casa è un’esperienza traumatica per chi lo subisce - ha riferito il sindaco Marcello Bano - al di là del valore materiale di quanto viene sottratto. Si tratta di reati fortunatamente in calo nel nostro territorio, ma ciò non significa che abbasseremo la guardia: alle vittime, giustamente, delle statistiche importa poco. Quello che chiedono è di non essere lasciate sole nel momento del bisogno. Abbiamo deciso di andare loro incontro fornendo gratuitamente una serie di servizi molto utili nell’immediato, sulla scia delle esperienze positive già avviate in altri comuni italiani».



UNA PROMESSA

Al sindaco ha fatto eco l’assessore alla Sicurezza e vicesindaco Nicola Cannistraci: «Lo avevamo promesso in campagna elettorale, e oggi lo abbiamo fatto. Si tratta di un ulteriore passo avanti sulla strada della sicurezza integrata che stiamo costruendo giorno dopo giorno. Una strada già passata dalla dotazione di nuovi strumenti, come le bodycam, ai nostri agenti di polizia locale, l’individuazione di una sede distaccata della polizia locale nella frazione di Oltrebrenta, un incremento importante dei sistemi di videosorveglianza, il raddoppio dei passaggi e l’aggiunta di 8 nuove destinazioni per i controlli notturni della vigilanza privata».

«Devo inoltre ringraziare - ha concluso - la Prefettura, la polizia e i carabinieri per la disponibilità e il supporto che hanno costantemente garantito all’amministrazione comunale, organizzando controlli interforze sul territorio che hanno dato risultati importanti. Il nostro lavoro non è finito: continueremo a far crescere questi servizi, anche grazie alla convenzione recentemente siglata coi comuni di Stra, Saonara e Vigonovo per avere una Polizia Locale sempre più presente».