Furti nelle abitazioni smascherata la banda di ladri della Clio grigia

di Ferdinando Garavello

BASSA PADOVANA - Avevano piazzatoin tre province, ma lagrigia è finita nella rete dei. Che ora invitano i derubati a verificare se nel bottino sequestrato ai predoni ci sono anche ori, gioielli e orologi rubati nel padovano: qualche giorno fa i militari veronesi di Minerbe, supportati dai colleghi di Legnago, hanno arrestato tre persone. Per tre giorni hanno tenuto d'occhio tre pregiudicati residenti nella Bassa Veronese, sui quali si concentravano da tempo i sospetti per decine di colpi nelle abitazioni dell'area compresa fra il montagnanese, ile l'estremo del. Alla fine il terzetto c'è ricascato, dando vita a una razzia nella casa di una donna della provincia di Verona: i ladri non si sono consegnati spontaneamente e hanno preferito fuggire sulla Transpolesana, dove sono stati infine fermati e arrestati. Gli arresti sono stati convalidati dopo poche ore e i re sono stati portati in carcere, con contestuale rinvio dell'udienza a marzo. Si tratta di due uomini e una donna residenti a Legnago da molto tempo.