PADOVA - Non ha calcolato bene l'altezza del sottopasso ed è rimasto incastrato con il furgone. Poco prima di mezzogiorno di oggi, 8 novembre, un furgone frigo stava percorrendo via Capitello e ha imboccato il sottopasso. Peccato che fosse troppo alto e non riusciva più nè ad avanzare nè a tornare indietro.

I vigili del fuoco hanno sgonfiato gli pneumatici e utilizzando un paranco hanno recuperato il mezzo, mentre la polizia locale ha deviato il traffico.