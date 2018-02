Guida troppo perfetta, nel furgone stipati 88 chili di droga: in manette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA -, nel doppio fondo del furgone, c’eranoper un valore di 100mila euro. A insospettire gli agenti della Squadra mobile, guidata da Mauro Carisdeo, è stataIgor Gheorghita, un moldavo di 34 anni, che alla vista delle pattuglie, appena fuori dal casello di Padova Ovest prima si è irrigidito e poi ha iniziato a guidare in maniera sospettosamente irreprensibile. Così i poliziotti, fino all’Arcella.Quando lo straniero ha imboccato via Guido Reni l’hanno fermato e hanno iniziato a perquisire il mezzo, scoprendovi nascosti 60 chili di hashish, 28 di marijuana e 145 grammi di cocaina. Per l'uomo è scattato l'arresto.