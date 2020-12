Fuori strada contro il palo della luce: l'auto si rovescia, ferito il conducente

PADOVA - Auto finisce fuori strada e si rovescia sul fianco dopo aver abbattuto un palo della luce. Ferito il conducente. E' accaduto ieri sera, mercoledì 2 alle 22.30, i vigili del fuoco sono intervenuti in via San Marco a Padova. I pompieri arrivati sul posto con il personale di prima partenza, hanno messo in sicurezza il mezzo, mentre il ferito è stato preso in cura dai sanitari del SUEM per essere portato in pronto soccorso. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.

© RIPRODUZIONE RISERVATA