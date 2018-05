Raccoglie i funghi in campagna e li mangia: 15enne intossicata

di Luca Marin

CITTADELLA - Una ragazzina diè finita in ospedale a Cittadella per un'. Immediatamente i medici hanno fatto la diagnosi e hanno sottioposto la giovane alle terapie per scongiurare ogni complicazione fortunatamente oggi le condizioni della paziente sono buone. La ragazza, assieme a un gruppo di persone, aveva raccolto in campagna, vicino a casa sua lungo il Brenta, dei funghi che sono risultati essere della famiglia delle. Dopo aver mangiato in famiglia quanto era stato raccolto nei giorni precedenti la quindicenne si è presentata al pronto soccorso: ai medici ha spiegato di avere senso di nausea, vomito e dolori intestinali. La soglia di attenzione per le intossicazioni da fungo è ai massimi livelli da parte del servizio di prevenzione dell'Usl 6 Euganea e quindi la ragazzina è stata immediatamente curata con le terapie che sono previste in questi casi: numerosi, infatti, sono gli utenti che, con le prime giornate calde della primavera, ogni anno si presentano in ospedale con situazioni analoghe...