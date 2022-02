In 300 per l'ultimo saluto a Pietro, il 17enne che sognava di diventare un cantante rap

PADOVA - Funerali oggi pomeriggio, 10 febbraio, nella Chiesa di san Carlo all'Arcella per dire addio a Pietro Benfatto, il 17enne di Mortise morto alla guida dell'auto della madre domenica notte. Oltre trecento giovani si sono stretti attorno alla famiglia per l'ultimo saluto al giovane che sognava di diventare un cantante rap. Il brano del Vangelo letto durante la Messa è stata la parabola dei talenti scelta dalla madre per ricordare i tanti talenti del figlio. Fuori dalla chiesa striscioni e palloncini a forma di cuore.