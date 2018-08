Il testamento di Sofia: «Non sprecate neanche un secondo del vostro tempo»

di Nicola Munaro

PADOVA - «Mi fa rabbia ultimamente entrare in Facebook e Instagram e leggere post dove la gente si lamenta. Ma vivetevi un po' questa vita, vi create soluzioni negative per cose inutili. Non sprecate neanche un secondo del vostro tempo, non ve lo rende indietro nessuno. Io, intanto, tiro fuori i denti perché voglio vincere, voglio godermi anche con gli interessi, i miei attimi di vita».Eccolo, letto da don Marino Massaro, parroco della chiesa di San Giovanni battista di Pontevigodarzere, il testamento di Sofia Calliope Zilio, 26 anni vissuti pieni e stroncati da un tumore che lei chiamava Morfeo e che aveva deciso di raccontare senza pudore e timori sui social, attraverso la pagina Facebook Il mio, il nostro cammino.