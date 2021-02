Folla commossa e oltre 100 colleghi per l'ultimo saluto al sindaco Bolis Video

CARMIGNANO DI BRENTA - Una folla commossa ha dato l'ultimo saluto oggi, 23 febbraio, al sindaco Alessandro Bolis, morto sabato a 43 anni per un male incurabile. Nella piazza è stato allestito un maxischermo per poter assistere al rito funebre. La cerimonia è stata concelebrata da 4 sacerdoti e trasmessa in diretta anche sulla pagina Facebook del Comune di Carmignano.

APPROFONDIMENTI CARMIGNANO Morto nella notte il sindaco Alessandro Bolis, 43 anni, lascia un...

La compagna Marta e il fratello Enrico hanno sistemato sopra la bara la fascia tricolore e la casacca della Protezione civile. In chiesa almeno un centinaio di colleghi sindaci che hanno voluto rendergli omaggio. Tantissime le autorità civili e militari tra cui il governatore Veneto Luca Zaia.

Il sindaco è ritornato nel suo municipio, nel modo che nessuno assolutamente avrebbe voluto. Li dove molto spesso trascorreva più ore che a casa, li dove un grande striscione con la sua foto sorridente gli tributa ora un Grazie Alessandro, li dove le finestre sul lato nord-est rimanevano illuminate fino a tardi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA