PADOVA - Dolore e commozione con la bara ferma davanti alla Questura di Padova e tutti i poliziotti a salutare il loro collega. Attimi toccanti oggi pomeriggio, 9 marzo, per l'addio di Leonardo Baido, il poliziotto di 41 anni deceduto in un incidente stradale avvenuto nella tangenziale. L'ispettore della Squadra Mobile si trovava a bordo di una Fiat 500 storica quando ha perso il controllo del mezzo a causa di malore. Per lui non c'è stato nulla da fare.

