Colpito dal fulmine mentre era a pesca, al funerale la bara portata sopra la sua barca

BOARA PISANI - Funerale partecipatissimo questa mattina, venerdì 12 giugno, per Gianni Rizzo, il 36enne ucciso da un fulmine lo scorso lunedì pomeriggio mentre era impegnato in una battuta di pesca sportiva al Lago di Bolsena. La cerimonia si è tenuta in piazza Athesia, la piazza principale di Boara Pisani che sorge di fronte al municipio proprio per accogliere i tantissimi convenuti, soprattutto giovani, che hanno voluto dare l'ultimo saluto al giovane campione di bass fishing. La barca di Gianni è stata agganciata alla sua auto e la bara appoggiata sopra l'imbarcazione.

La moglie Claudia alla fine della celebrazione: «Ciao amore mio bello, i tuoi sogni verranno portati avanti. So che mi guiderai, io ho anche le spalle grosse, tutti potranno contare su di me, anche i tuoi ragazzi». Claudia ha ringraziato le decine e decine di persone che in questi giorni si sono stretti alla famiglia, dimostrando vicinanza e affetto. «Ma adesso facciamo festa» - ha aggiunto prima di accendere il motore del pick up a cui era agganciata la barca di Gianni, con dentro il feretro. Uno scroscio di applausi sulle note della musica rock che lui amava tanto è stato l'ultimo tributo al 36enne campione di pesca sportiva.

