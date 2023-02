PADOVA - Casalserugo oggi - 28 febbraio - si ferma per dare l’ultimo saluto a un bambino che se n’è andato, lasciando nel cuore di tutti amore e gioia di vivere. Alle 15.30 nella parrocchiale si celebra il funerale di Francesco Tortorelli, di 9 anni, morto a seguito di una malattia che ha intaccato il suo corpo 4 anni fa e non gli ha dato scampo. I genitori, mamma Sonia Negrisolo e papà Giuseppe in questi difficili anni l’hanno supportato in tutto. Per volere proprio dei familiari, quella odierna non sarà una giornata di lacrime e disperazione, ma una grande festa in onore di Francesco, un piccolo grande guerriero che ha trasmesso una forza senza confini ai suoi compagni di classe, ai genitori, agli insegnanti e a tutto il personale scolastico.

Il dolore

La morte del bambino ha lasciato un vuoto enorme in tutti coloro che hanno avuto la fortuna di confrontarsi con lui. Oggi alle 14.30 nella scuola elementare Aldo Moro di Albignasego verrà steso un lenzuolo bianco nel quale i bambini della sua classe, la quarta, hanno scritto alcune frasi della canzone “Supereroi” di Mr. Rain, canzone che verrà diffusa all’arrivo del feretro. In chiesa, dove è previsto l’arrivo di centinaia di persone, le bambine si vestiranno di bianco e i maschietti di verde. Proprio il verde era il colore preferito da Francesco, che amava il calcio e la Juventus e sognava di diventare un portiere e un giornalista. Ai presenti in chiesa verrà donata una gerbera. All’uscita del feretro una nuvola di palloncini si alzerà in cielo per salutare per l’ultima volta un bambino che metteva la felicità degli altri davanti alla sua, che amava la pace, che era pronto a fare da collante tra i suoi amichetti quando emergeva qualche incomprensione. Quel bambino che fino all’ultimo ha lottato per la vita, che ha voluto attorno a sè fino all’ultimo i suoi affetti più cari.

La malattia

Quando negli ultimi tempi le forze venivano meno e la voce era flebile, Francesco scriveva su una lavagnetta i suoi pensieri. Una frase su tutte rimarrà in eterno nei cuori di tutti coloro che l’hanno amato. «Quando ritroverò le mie energie?». Ora l’energia di Francesco dovrà rivivere nei suoi compagni di classe, i genitori, gli insegnanti, il dirigente scolastico e naturalmente mamma e papà. Unanime il messaggio che arriva da Albignasego e da Casalserugo dove la famiglia Tortorelli da qualche tempo si era trasferita. «Francesco era un inno alla vita, e ora spetta a noi tramandare questo messaggio e onorarlo giorno per giorno». Alle esequie presenzierà anche il sindaco di Casalserugo Matteo Cecchinato insieme ai suoi più stretti collaboratori. Alla vigilia di Natale era andato a trovare Francesco con Babbo Natale e gli aveva portato un dono.