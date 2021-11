Imprenditori, politici e tanti amici ai funerali di Ennio Doris: segui la diretta

TOMBOLO (PADOVA) - Ennio Doris è tornato nella sua Tombolo, comune di 8 mila abitanti vicino a Cittadella, per riposare per sempre. Chiesa limitata a familiari, imprenditori e politici amici, fin dal primo mattino era tutto pronto per le esequie del fondatore di Banca Mediolanum.

Tra i politici presenti in chiesa fin dalle 14: Matteo Marzotto, Luca Zaia, Renzo Rosso e Alessandro Benetton. Moltissima la gente comune sulla piazza ad attendere il feretro dell'imprenditore.

APPROFONDIMENTI NORDEST I funerali di Ennio Doris, il fondatore di Banca Mediolanum, a Tombolo TOMBOLO Oggi l'addio a Ennio Doris, attese migliaia di persone: la... L'ADDIO AL BANCHIERE Vip da tutta Italia per i funerali di Ennio Doris: a Tombolo strade... L'INTERVISTA Ennio Doris, Chiara Amirante (Nuovi Orizzonti): «Per lui la... IL PAESE La briscola con gli amici e tanta beneficenza, Tombolo piange Ennio... MR. MEDIOLANUM Addio Ennio Doris: mr. Mediolanum. Da Padova alla grande Milano, il... LUTTO NELL'ECONOMIA È morto il padovano Ennio Doris, fondatore di Banca...

Il corteo funebre è giunto alla chiesa di Sant'Andrea Apostolo alle 14.15 accolto dagli applausi della gente. Il figlio Massimo, la figlia Annalisa e la moglie Lina a seguire la bara in legno chiaro. Silvio Berlusconi è arrivato con la fidanzata insieme ai familiari di Doris.