Addio Christian, oggi il funerale del bambino annegato in piscina. I commoventi messaggi degli amichetti Trasmesso in diretta web

LIMENA (PADOVA) - L'ultimo saluto oggi, alle 10.30 nella chiesa parrocchiale del capoluogo, al piccolo Christian Menin, il bimbo di soli sei anni morto annegato nelle piscine del polo natatorio di San Pietro in Gu. Una tragedia che ha lasciato attonita l'intera comunità di Limena che da giorni partecipa al dolore della famiglia del piccolo. Un comune sentimento che il sindaco Stefano Tonazzo ha voluto interpretare proclamando il lutto cittadino in occasione dei funerali.

I messaggi degli amichetti

«La caccia ai sassi belli nel giardino della scuola, sei uno dei miei amici del cuore perché sei gentile e giocheremo sempre nella mia immaginazione. Ciao Cri... giocherai alla lotta con il mio nonno in cielo, sono sicuro che ti divertirai». Sono solo alcune delle frasi scritte dai compagni e dagli amici di Christian. Anche le maestre hanno scritto lettere al bambino, a stento trattenendo i singhiozzi, ricordando quando il bambino si alzava durante le lezioni per andare ad abbracciarle. «Ti vogliamo un mondo di bene, e questo è per sempre»”.

Il funerale trasmesso in diretta streaming sul canale Youtube della parrocchia di Limena QUI.