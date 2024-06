CARMIGNANO DI BRENTA (PADOVA) - Da diversi anni a Camazzole di Carmignano di Brenta, sulla sommità di un traliccio della linea elettrica della media tensione, nidificano alcune cicogne. Sono diventante la mascotte della cittadina in riva al fiume Brenta. Domenica sera per i volatili si è temuto il peggio. Sotto gli occhi di decine e decine di persone tra le quali il sindaco Eric Pasqualon, impegnate a seguire un torneo di calcio, un fulmine si è scaricato sul traliccio. Ha causato una fiammata e conseguentemente l'interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica nella zona.

«È stata ripristinata verso mezzanotte - racconta il primo cittadino - ma immediatamente tutti abbiamo temuto che alle cicogne, due adulte e tre cuccioli seppur abbastanza grandi, fosse successo l'irreparabile, ossia fossero rimaste folgorate. Era in corso un temporale, all'improvviso un forte rumore, ma soprattutto abbiamo visto una grande fiammata che si è spenta immediatamente. Il nido si notava essere un po' bruciato. Non si vedevano più le cicogne anche se la visibilità non era ottimale». La notizia di quello che era successo è passata di bocca in bocca in brevissimo tempo creando non poco sgomento. Potrebbe essere considerata una reazione eccessiva, ma ormai il rapporto che si è creato tra i residenti e le cicogne è di particolare affetto tant'è che lo scorso anno non c'è stata la nidiata che c'è invece quest'anno con tre nuovi esemplari che tra poco spiccheranno il volo perchè ormai cresciuti. Quindi il fatto che nel nido ci fosse tutta la famiglia, ha fatto temere per la sorte di tutti. «Domenica sera ci siamo dati tutti da fare per capire, ma solo questa mattina (ieri, ndr) - continua il primo cittadino - abbiamo avuto la certezza assoluta che le cicogne sono tutte salve. Le abbiamo viste perfettamente. Domenica non le abbiamo viste tutte assieme. Il loro nido è stato un po' danneggiato ma sono gli stessi volatili che lo stanno ripristinando e sistemando». L'allarme era corso anche nei social. Il sindaco Pasqualon ha rassicurato tutti. Mai come in questo caso tutto è bene quel che finisce bene. Camazzole continua ad avere le sue cicogne e i cittadini continuano ad ammirarle.