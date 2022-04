Fulmine sulla centralina, incrocio a rischio per più giorni. I vigili: «Massima attenzione»

CURTAROLO - Emergenza viabilità a Curtarolo a causa di un fortunale che ha colpito la zona nella notte tra sabato e domenica. E' andata in tilt la centralina dell'impianto semaforico di via Piovego lungo la Sp 46 all'altezza del Mulino Agugiaro. A nulla sono valsi i tentativi dei tecnici del pronto intervento per ripristinare il guasto provocato probabilmente da un fulmine, al punto che occorrerà qualche giorno per sostituire l'intera centralina per rendere di nuovo perfettamente funzionante il semaforo che al momento regola il traffico mediante la sola luce gialla lampeggiante ad intermittenza. Gli agenti della Polizia locale della Federazione del Camposampierese che per tutta la giornata odierna, 24 aprile, ha presidiato la zona, chiede massima attenzione agli automobilisti che deveno o dovranno attraversare questo incrocio da oggi e per i prossimi giorni. Siamo di fronte, infatti, ad un incrocio dove in passato si sono verificati gravi incidenti stradali.