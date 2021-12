Grossa perdita di gas a Camposampiero, residenti in allarme

CAMPOSAMPIERO - Ieri sera dopo le 19.00, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Puccini a Camposampiero per un forte odore di gas presente in tutta la zona. L’odore di gas presente in zona dovuto non ad una perdita, ma alla rottura del dosatore dell’odorizzante (presente nella cabina di media pressione) come appurato dai controlli dei tecnici della rete gas e dei vigili del fuoco. Numerose le chiamate alla sala operativa del 115, che hanno continuato a segnalare l’odore persistente compresa anche la zona dell’ospedale. Sul posto anche il sindaco. Subito al lavoro i tecnici della rete gas per la riparazione del dosatore. Le operazioni dei vigili del fuoco sono terminate a mezzanotte circa. Al mattino era ancora presente in zona l’odore del gas dovuto alla forte concentrazione del prodotto fuoriuscito.