PADOVA - Importante e pericolosa fuga di gas questa sera - 14 marzo - in via Durer all'Arcella. A perdere è una condotta del metano sotterranea. Palazzi evacuati, gente in strada, il comitato di quartiere sul piede di guerra perchè non è la prima volta che capita.

Sul posto due squadre dei pompieri, i vigili urbani che hanno isolato la strada, in arrivo anche polizia e carabinieri