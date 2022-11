VIGONZA - Fuga di gas tra Pionca e Mellaredo: evacuate 38 persone. Paura nel tardo pomeriggio di ieri, 17 novembre, quando tutta l'area di via Cornara, all'incrocio con via Cavinello, al confine tra le frazione di Pionca di Vigonza e Mellaredo, nel Comune di Pianiga, è stata invasa all'improvviso da un inteso e persistente odore di gas. La puzza, avvertita da decine di famiglie nonostante le finestre di casa chiuse, ha allarmato i residenti della zona che hanno immediatamente avvisato i vigili del fuoco e poi sono scesi in strada.

L'INTERVENTO

Nel giro di qualche minuto, in via Cornara sono arrivati i mezzi dei pompieri provenienti dal distaccamento di Mestre e poi anche da Padova. I vigili del fuoco hanno da subito lavorato per individuare il punto della fuga di gas: a causare la perdita è stato molto probabilmente il deterioramento di un tubo della rete che corre sotto al manto stradale. La rottura ha infatti interessato il tratto della condotta che corre in territorio di Mellaredo e la fuoriuscita di gas andava proprio in direzione di Pianiga. Il tempestivo intervento dei pompieri ha permesso di localizzare il danno evitando guai maggiori, ma è stata necessaria l'evacuazione di una decina di famiglie. 38 le persone residenti di Mellaredo che, in via precauzionale, hanno dovuto lasciare la loro casa per trovare sistemazione altrove. Molti di loro sono stati ospitati da parenti o amici, altri hanno trovato una sistemazione in qualche albergo della zona.

SUL POSTO

Sul posto è arrivato anche il sindaco di Vigonza, Gianmaria Boscaro, insieme all'assessore alla protezione civile Marco Polato. Con loro anche l'assessore alla protezione civile di Pianiga, Simone Guerra, e i volontari della Protezione civile dei rispettivi Comuni. «Appena sono stato informato della fuga di gas mi sono precipitato in via Cornara che si trova al confine con Pianiga - ha detto il sindaco Boscaro -. Sono stato in constante contatto telefonico con il mio collega Federico Calzavara che non poteva essere presente e insieme abbiamo coordinato gli interventi. Dopo aver evacuato una decina di famiglie di Mellaredo, gli addetti della rete del gas e i vigili del fuoco si sono subito messi all'opera per riparare la perdita e andranno avanti ad oltranza tutta la notte. Ringrazio la polizia locale e i nostri volontari che hanno fornito assistenza ai cittadini di Pianiga evacuati. Un grazie particolare alla Trattoria Campagnaro che ha accolto gli sfollati e ha fornito una prima assistenza».

Purtroppo, proprio mentre la zona era presidiata dalle forze dell'ordine e dai vigili del fuoco, un'abitazione in via Cornara, all'angolo con via Torricelli, è stata presa di mira dai ladri, a neanche 800 metri di distanza da dove stavano intervenendo per la fuga di gas.