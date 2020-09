Fuga di gas nella palazzina, allarme dei vicini, donna portata in salvo

Padova - La notte scorsa, intorno a mezzanotte, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Temanza a Padova per una fuga di gas al primo piano di una palazzina di otto piani: l’anziana residente portata in ospedale per dei controlli. I pompieri allertati dai residenti, che sentivano odore di gas, hanno individuato nell’appartamento della donna la perdita. Dopo aver chiuso l’utenza del gas, i vigili del fuoco sono entrati da una finestra portando fuori la donna, che è stata presa in cura dal personale sanitario per essere portata in pronto soccorso. Il personale della squadra di prima partenza ha provveduto alla bonifica dell’appartamento ripristinando la sicurezza del fabbricato. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza. Ultimo aggiornamento: 13:02 © RIPRODUZIONE RISERVATA