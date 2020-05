VILLAFRANCA - Fucilate contro l’azienda Edillegno di Villafranca Padovana. Nessun atto intimidatorio, ma un possibile atto vandalico da parte di chi, molto probabilmente, ha imbracciato un fucile ad aria compressa, potenziato, per dare più forza ai pallini di piombo. I segni lasciati nei vetri di questa azienda non sembrerebbero infatti essere compatibili con quelli di un proiettile, ma la potenza con cui sono stati sparati i pallini ha avuto ugualmente il suo effetto: i fori sui vetri della palazzina uffici e sulla parete del magazzino sono ben evidenti. Ad accorgersi, il titolare Alberto Viezzer che ha subito segnalato l’episodio ai carabinieri. «Non deve essere accaduto tanto tempo fa perché dei fori non mi ero mai accorto prima d’ora - ha raccontato Viezzer -, li ho notati giovedì e sono ben visibili nei vetri della palazzina uffici e del magazzino. Sembra trattarsi di fori di pallini di piombo sparati però con una certa potenza, molto probabilmente si tratta di qualcuno che maneggia uno di quei fucili ad aria compressa, riuscendo a potenziarne l’efficacia».

L’azienda si trova lungo via Caduti del Lavoro, nella zona industriale, a Ronchi di Villafranca, e da una prima verifica chi ha sparato potrebbe essersi posizionato dall’altro lato della strada puntando alle vetrate. Un episodio simile era accaduto anche in un’altra azienda, la Pc Tools, che si trova sempre in zona industriale a Ronchi. Ha detto ancora Viezzer: «Certo, siamo assicurati, ma in questo momento ritrovarsi anche con un danno alle vetrate non fa per nulla piacere».

Non è la prima volta che accadono episodi simili, anche un paio di anni fa la zona industriale era stata presa di mira da qualcuno che si era divertito nella stessa maniera. In quell'occasione era stato danneggiato il furgoncino della ditta. Un raid vandalico che all'epoca interessò anche la zona industriale Rubano, dove gli episodi si concentrarono in via Pitagora, per poi spostarsi a Ronchi. A Rubano vennero colpite le porte a vetri delle aziende e le vetrate delle attività commerciali. Fori procurati anche in quell'occasione da piccoli pallini di piombo, del diametro di un paio di millimetri, sparati molto probabilmente da una pistola ad aria compressa. Segni ben visibili, lasciati con lo scopo di danneggiare per divertimento. Ma non vennero colpite solo le aziende: vennero danneggiate anche le vetrate del vicino bar e dell'attività commerciale accanto. Zone artigianali che con la chiusura delle attività durante le ore serali si "spengono", come del resto accade in molte altre aree produttive, riducendo al minimo il passaggio delle auto e quella che può essere una sorveglianza.