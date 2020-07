Frode dei carburanti, blitz di 100 militari: arresti, perquisizioni e maxisequestri per 95 milioni di euro

PADOVA - Da stamani, 8 luglio, oltre 100 militari della Guardia di Finanza, su disposizione della Procura di Padova, è scattato un blitz: stanno dando esecuzione a perquisizioni nelle province di Padova, Verona, Milano, Lodi, Roma, Terni, Napoli e Caserta, e agli arresti di 4 persone a capo di una associazione per delinquere dedita alle frodi fiscali nel campo della commercializzazione di carburante per autotrazione, con ordine di sequestro preventivo per 95 milioni di euro, pari all’IVA evasa.



Sequestrate decine di autobotti cariche di carburante. I dettagli dell’operazione saranno resi noti in data odierna, nel corso di una conferenza stampa, presso la sede del Comando Provinciale di Padova, sita in via San Francesco n. 117, alle ore 12.15.

