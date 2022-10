Frode fiscale nel commercio di pellet e legname, arrestate 5 persone e sequestrato un milione e mezzo di euro

Misure cautelari nei confronti di cinque persone, indagate per associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale, e sequestrato preventivo di beni e disponibilità finanziarie per oltre 1,5 milioni di euro. Questo il risultato dell'operazione che è sccattata nella giornata di mercoledì 26 ottobre: la Squadra Mobile di Rovigo e gli investigatori del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Padova, nell’ambito di un’articolata indagine diretta dalla Procura della Repubblica rodigina, hanno dato esecuzione a un’ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale a carico di una associazione a delinquere dedita al commercio di prodotti energetici, principalmente pellet e legname.

Nel dettaglio, l’operazione ha visto l’iscrizione nel registro degli indagati di undici persone, di cui quattro sottoposte agli arresti domiciliari e una all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, oltre al divieto di esercitare qualsivoglia attività imprenditoriale per la durata di dodici mesi.