Due incidenti in un mese per colpa della frenata assistita della Volkswagen Polo

di Maria Elena Pattaro

ESTE - Sceglie proprio quell'auto, tra mille altre disponibili, per sentirsi più sicura, grazie al sistema di frenata assistita. Peccato però che la Volkswagen Polo comprata sei mesi fa l'abbia mandata al pronto soccorso due volte in un mese nonostante gli interventi di riparazione. I colpi di frusta le sono costati 7 giorni di prognosi in un caso e 11 nell'altro, con tanto di collare. Adesso la vittima, una 42enne di Este, ha citato in Tribunale a Rovigo la concessionaria atestina che gliel'ha venduta, chiedendo...