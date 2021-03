Freeclimber vola nella palestra di roccia e ruzzola sulla scarpata

TORREGLIA - Mentre stava scalando i primi metri di una via nella palestra di roccia del Monte Pirio, un free climber di 22 anni, M.P., di Montegrotto, ha perso l'appiglio ed è volato arrivando alla base della parete e ruzzolando per altri 7-8 metri nella scarpata sottostante. Nel tentativo di trattenerlo, l'amico che lo assicurava è caduto con lui, senza conseguenze a parte una botta. Il freeclimber ha invece sbattuto con violenza la schiena e ha iniziato subito a lamentare forti dolori. E' successo oggi verso le 17.

APPROFONDIMENTI BUDOIA Cade con la mountain bike nel bosco, verricellata di 30 metri per...

Fortunatamente sul posto il Soccorso alpino di Padova stava ultimando un addestramento sanitario e i soccorritori, tra i quali due infermiere, si sono subito presi cura del ragazzo, prestandogli le prime cure e stabilizzandolo. Immobilizzato e caricato in barella, il giovane, che stava iniziando anche ad accusare un malore, è stato calato per tre tiri lungo la ripida discesa. I soccorritori lo hanno poi trasportato fino a una campo nelle vicinanze dove era potuta atterrare l'eliambulanza di Padova, che ha preso in carico l'infortunato per accompagnarlo all'ospedale.