Freddy, lettera dal carcere: «Cacco, solo menzogne: condannato per colpa sua»

PADOVA - Ancora una volta Freddy Sorgato , l’autotrasportatore in carcere dal 16 febbraio del 2016 per avere ucciso la segretaria di Albignasego Isabella Noventa, da dietro le sbarre di una cella del Due Palazzi grida la sua innocenza. Ripone tutte le sue speranze di essere creduto dalla giustizia in una lettera di due pagine, scritte in stampatello e vergate con una penna di colore blu, e indirizzata al Gazzettino. Il ballerino di Noventa Padovana si è scagliato contro Manuela Cacco, la tabaccaia veneziana, indispensabile agli inquirenti per incastrare Freddy e la sorella Debora, la donna delle pulizie. Tutti e tre sono stati accusati di omicidio e distruzione di cadavere, la tabaccaia anche di atti persecutori sempre ai danni di Isabella. I fratelli Sorgato in primo e secondo grado sono stati condannati a trent’anni, mentre Cacco a 16 anni e dieci mesi, perché la sua confessione ha aiutato la polizia a stringere le manette ai polsi a Freddy e a Debora. Ma per capire quest’ultima disperata lettera scritta dall’autotrasportatore, è necessario fare un passo indietro.